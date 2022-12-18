Магомедрасул Хасбулаев: «Уверен, что Федор победит Бейдера, потому что я этого хочу»
Бывший чемпион ACA Магомедрасул Хасбулаев поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко и Райана Бейдера.
«Всегда был уверен в Федоре, и сейчас уверен, что он выиграет, потому что я этого хочу.
Не могу сказать, как будет складываться поединок. Возраст сыграет не последнюю роль. Желаю, чтобы Федор выиграл достойно и досрочно», – сказал Хасбулаев.
Емельяненко и Бейдер проведут реванш 4 февраля. В первом поединке Федор проиграл нокаутом на первой минуте боя.
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