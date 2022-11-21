Президент Bellator не исключил третий бой Немков – Андерсон: «Посмотрим, как проявят себя парни»

Президент Bellator Скотт Кокер ответил на вопрос о третьем поединке между и .

«Да, это был реванш, и Гран-при завершен, но думаю, это бой, который мы могли бы организовать еще раз. Посмотрим, как проявят себя парни.

У Немкова большой бой 5 февраля против Йоэля Ромеро, который мы ждем с большим нетерпением, так что пока ему хватает дел.

Посмотрим, как они проявят себя в дивизионе, и когда мы сможет организовать им третий бой», – сказал Кокер.

На Bellator 288 в Чикаго Немков победил Андерсона единогласным решением судей, весной этого года их бой был признан несостоявшимся.

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