Босс Hardcore Сульянов: «Бой Исмаилова и Никулина может возглавить турнир в Дубае»

Теги Магомед Исмаилов Тимур Никулин Анатолий Сульянов Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Глава лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов заявил, что промоушен может провести боксерский турнир в Дубае (ОАЭ).

«Бой Маги Исмаилова и Тимура Никулина может стать главным событием турнира Hardcore Boxing в Дубае. Думаю, аудитории было бы интересно», – сказал Сульянов.

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