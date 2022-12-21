Босс Hardcore Сульянов: «Бой Исмаилова и Никулина может возглавить турнир в Дубае»
Глава лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов заявил, что промоушен может провести боксерский турнир в Дубае (ОАЭ).
«Бой Маги Исмаилова и Тимура Никулина может стать главным событием турнира Hardcore Boxing в Дубае. Думаю, аудитории было бы интересно», – сказал Сульянов.
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