Менеджер Емельяненко – о бое с Джигурдой: «Почему нет? Почему ни у кого нет вопросов к Мейвезеру?»

Никита Бурчак, менеджер , заявил, что его клиент может провести выставочный поединок против Никиты Джигурды.

«Бой с Джигурдой? Почему нет? Да, Саша и Джигурда провели дуэль взглядов. Это произошло на дне рождения Артура Арутюняна.

Это было сделано для прикола. Я вообще не понимаю, кому какая, блин, разница, как зарабатывает Александр?

Он зарабатывает большие деньги в свое удовольствие. Почему он обязан всем угождать боями, которые хочет кто-то там?

Почему ни у кого не возникает вопросов к Флойду Мейвезеру, который сегодня проводит откровенно выставочные бои? Ответ: а почему нет?

Эта индустрия шоу, а подобные бои – ее элемент. Если Александр сможет выйти и провести выставочный бой с Джигурдой, и они оба заработают, – что в этом плохого?

Никто не собирается избивать Никиту, но и драться с ним никто не планировал. Хотя именно в формате выставочного – почему нет?», – сказал Бурчак.

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