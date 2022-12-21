Менеджер Емельяненко – о бое с Джигурдой: «Почему нет? Почему ни у кого нет вопросов к Мейвезеру?»
Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, заявил, что его клиент может провести выставочный поединок против Никиты Джигурды.
«Бой с Джигурдой? Почему нет? Да, Саша и Джигурда провели дуэль взглядов. Это произошло на дне рождения Артура Арутюняна.
Это было сделано для прикола. Я вообще не понимаю, кому какая, блин, разница, как зарабатывает Александр?
Он зарабатывает большие деньги в свое удовольствие. Почему он обязан всем угождать боями, которые хочет кто-то там?
Почему ни у кого не возникает вопросов к Флойду Мейвезеру, который сегодня проводит откровенно выставочные бои? Ответ: а почему нет?
Эта индустрия шоу, а подобные бои – ее элемент. Если Александр сможет выйти и провести выставочный бой с Джигурдой, и они оба заработают, – что в этом плохого?
Никто не собирается избивать Никиту, но и драться с ним никто не планировал. Хотя именно в формате выставочного – почему нет?», – сказал Бурчак.
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