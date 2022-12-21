Менеджер Емельяненко – о поединках с Черкасовым и Мурадом: «Джигурда более достоин боя с Сашей»

Никита Бурчак, менеджер , заявил, что его клиент не заинтересован в боях с Андреем Черкасовым и Мурадом Легендой.

«Никита Джигурда относительно России сделал куда больше, чем какой-то там Черкасов и, прости господи, Мурад.

Во-первых, Джигурда – народный артист, во-вторых, мы говорим о теоретическом бое. Даже не бое, а неком выставочном спарринге, что-ли…

Джигурда более достоин боя с Сашей, нежели Черкасов. А Мурад – подавно. Я по-прежнему не знаю, кто такой этот Черкасов», – сказал Бурчак.

Менеджер Емельяненко – о бое с Джигурдой: «Почему нет? Почему ни у кого нет вопросов к Мейвезеру?»