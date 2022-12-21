Митчелл думает о завершении карьеры после поражения от Топурии: «Сейчас мне настолько больно»

Полулегковес UFC Брайс Митчелл, потерпевший первое поражение в карьере, уступив , задумался об уходе из спорта.

«Я просто чувствую… наверное, сожаление. Просто знаю, что мог выступить лучше. Сейчас мне настолько больно, что не думаю, что стоит продолжать драться.

Хочу бросить ММА и каждую долю внимания, которую тратил на этот спорт ежедневно, направить на что-то другое. Чему быть, того не миновать, я просто собираюсь жить дальше», – сказал Митчелл.

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