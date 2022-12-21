Митчелл думает о завершении карьеры после поражения от Топурии: «Сейчас мне настолько больно»
Полулегковес UFC Брайс Митчелл, потерпевший первое поражение в карьере, уступив Илии Топурии, задумался об уходе из спорта.
«Я просто чувствую… наверное, сожаление. Просто знаю, что мог выступить лучше. Сейчас мне настолько больно, что не думаю, что стоит продолжать драться.
Хочу бросить ММА и каждую долю внимания, которую тратил на этот спорт ежедневно, направить на что-то другое. Чему быть, того не миновать, я просто собираюсь жить дальше», – сказал Митчелл.
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