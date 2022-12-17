Смит – о конфликте Пимблетта и Топурии: «На мести Пэдди я бы всеми силами избегал боя с Илией»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Энтони Смит считает, что перспективному легковесу следует держаться подальше от .

Напомним, что англичанин и грузин конфликтуют после обмена гневными репликами в соцсетях и стычки перед одним из турниров UFC в Лондоне.

«Мне нравится Пэдди, у меня с ним нет никаких проблем. Но я считаю, что он допускает очень много ошибок. Подбородок всегда задран, футворка нет…

Как только он нарвется на соперника с нокаутирующей мощью, который не будет бояться борьбы, у него возникнут серьезные проблемы. На его месте я бы всеми силами избегал встречи с Топурией», – сказал Смит.

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