Камил Гаджиев – о возвращении Забита: «Уверен, у него есть предложения»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что допускает возвращение в бои.

«Здесь вопрос даже не в финансовой мотивации, хотя это немаловажно. В один момент скучно становится.

Ты в теме, о тебе говорят, ты дерешься, проживаешь жизнь. Ушел, тебя еще повспоминали, а потом – раз, тебя уже даже не вспоминают.

А ведь для того, чтобы вспоминали, нужно снова начать тренироваться, выскочить и подраться. Я уверен, что у Забита это произойдет.

Я уверен, что у Забита постоянно есть предложения. А здесь один бой – бах, ты за титул дерешься. Вес не такой богатый на имена.

Там можно было бы договориться, через бой подраться за титул чемпиона и при определенных обстоятельствах выиграть этот пояс», – сказал Камил.

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