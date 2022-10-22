Брайс Митчелл: «Я заслужил титульный бой больше, чем Махачев»

Полулегковес UFC Брайс Митчелл поделился ожиданиями от титульного боя в легком весе между и .

«Думаю, что Чарльз одержит победу, потому что Махачев не дрался с топовыми соперниками, чтобы заслужить титульный бой.

Самая крупная победа Махачева была над Дэном Хукером. На самом деле, я считаю, что заслужил титульный бой больше, чем Ислам.

Я в своем последнем бою победил Эдсона Барбозу, который, в свою очередь, расправился с Дэном Хукером. Так что технически я более статусный боец», – считает Митчелл.

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