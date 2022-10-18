Митчелл хочет провести дебаты с Роганом: «Мы с мамой можем доказать тебе, что Земля плоская»

Американский полулегковес UFC Брайс Митчелл вызвал комментатора Джо Рогана на дебаты.

«Хочу бросить вызов Джо Рогану, потому что он несет чушь обо мне и моей маме. Он продолжает делать это уже очень долго.

Мы с мамой прямо сейчас можем доказать тебе, что Земля плоская. Земля статична, звезды, Солнце и все остальное вращаются вокруг нас. И я могу доказать это.

Я бы с радостью провел с тобой дебаты, Джо Роган, потому что меня достало, что ты смеешься над сторонниками теории плоской Земли. Если ты так уверен, проведи дебаты со мной, дружище», – сказал Митчелл.

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