О’Мэлли не хочет рисковать местом в титульной гонке: «Склоняюсь к тому, чтобы ждать победителя боя Стерлинга и Сехудо»

Топовый боец легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли заявил, что не хочет проводить промежуточный бой, несмотря на возможный поединок между и .

«Я в сложном положении. Я ожидал, что что-то подобное произойдет, как только окажусь на вершине. На самом деле для меня нет смысла драться, потому что мне гарантирован титульный бой.

Очевидно, что поединок между Алджамейном и Сехудо еще даже не объявили, но я сейчас стою и думаю: «Могу ли остаться таким же умным, которым был на протяжении всей карьеры, и просто ждать, пока эти двое подерутся, или мне рискнуть и принять с кем-то бой?»

Все же я склоняюсь к тому, чтобы ждать победителя боя между Стерлингом и Сехудо», – сказал О’Мэлли.

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