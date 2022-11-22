Шон О’Мэлли заявил, что будет драться со Стерлингом: «Мой следующий бой будет за титул»

Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли заявил, что его следующим соперником станет чемпион дивизиона .

«Я знаю, что следующий мой бой будет за титул. Я самый большой бой для любого соперника, это очевидно. Не нужно быть гением, чтобы понять это.

Любой соперник, с которым я буду драться, станет самым большим боем в дивизионе. Я не знаю, что еще сказать», – сказал О’Мэлли.

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