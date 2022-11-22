Шон О’Мэлли заявил, что будет драться со Стерлингом: «Мой следующий бой будет за титул»
Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли заявил, что его следующим соперником станет чемпион дивизиона Алджамейн Стерлинг.
«Я знаю, что следующий мой бой будет за титул. Я самый большой бой для любого соперника, это очевидно. Не нужно быть гением, чтобы понять это.
Любой соперник, с которым я буду драться, станет самым большим боем в дивизионе. Я не знаю, что еще сказать», – сказал О’Мэлли.
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