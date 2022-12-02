Стерлинг объявил, что будет драться с Сехудо: ориентировочная дата – март 2023 года
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что его следующим соперником станет бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.
«Хочу объявить, что в следующем бою я встречусь с Генри Сехудо. Мы нацеливаемся на март.
Так что, Али, брат, это решенный вопрос, точнее этот вопрос будет решен, когда мы подпишем бумаги, понимаешь, о чем я?
Но мы уже близко. Генри должен стать моим следующим соперником», – сказал Стерлинг.
Экс-боец UFC Кеннеди про визит Усмана, Гейджи и Сехудо в Чечню: «Не думаю, что они отдавали себе отчет о последствиях сделанного»
Кадыров о посещении Усмана, Гейджи и Сехудо полигона спецназа в Чечне: «Теперь бойцы смогут смело записаться в добровольцы и послужить интересам нашей страны»
Комментарии