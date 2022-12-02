Стерлинг объявил, что будет драться с Сехудо: ориентировочная дата – март 2023 года

Чемпион UFC в легчайшем весе заявил, что его следующим соперником станет бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе .

«Хочу объявить, что в следующем бою я встречусь с Генри Сехудо. Мы нацеливаемся на март.

Так что, Али, брат, это решенный вопрос, точнее этот вопрос будет решен, когда мы подпишем бумаги, понимаешь, о чем я?

Но мы уже близко. Генри должен стать моим следующим соперником», – сказал Стерлинг.

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