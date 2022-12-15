О’Мэлли попросил буррито у Сехудо, он ответил: «Я сделаю одно для Петра Яна, но судьи отдадут его тебе»

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обменялся твитами с Шоном О’Мэлли.

«Я хочу драться в июле – это самое позднее. Так что Алджо и Сехудо должны драться в марте, не в апреле. Поторопитесь!» – написал О’Мэлли.

«Шон, тебе нужно драться с Пэдди Пимблеттом. Судьи не будут знать, кого ограбить», – ответил Сехудо.

«Заткнись и сделай мне буррито!» – добавил О’Мэлли.

«Я сделаю одно для Петра Яна, но судьи отдадут его тебе», – написал Сехудо.

В октябре на UFC 280 О’Мэлли победил Яна раздельным решением судей. На UFC 282 Пимблетт одержал победу над Джаредом Гордоном.

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