Шон О’Мэлли про допинговые обвинения Махачева: «Российские спортсмены не знают, о чем они говорят»

Боец UFC Шон О’Мэлли прокомментировал слова Бобби Грина, который обвинил чемпиона легкого дивизиона в употреблении стероидов.

«Видели, как Бобби сказал, что Махачев был капец каким сильным? Грин посмотрел давнее интервью, когда у Ислама были проблемы с USADA.

Там Ислам говорил, что когда рос, ему давали добавки. Они просто находились в России, а там всем спортсменам дают добавки.

Российские спортсмены не знают, о чем они, черт возьми, говорят», – сказал О’Мэлли.

Бобби Грин обвинил Махачева в употреблении допинга: «Представьте, если ему давали стероиды с 10 лет?»

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