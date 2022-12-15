Бобби Грин обвинил Махачева в употреблении допинга: «Представьте, если ему давали стероиды с 10 лет?»

Американский легковес UFC Бобби Грин обвинил чемпиона дивизиона в употреблении допинга.

«Недавно я наткнулся на видео на ютюбе, в котором говорилось, что люди молчат. Я был абсолютно прав, говоря, что Махачев употребляет допинг.

Я помню, когда он только приехал в США, то рассказывал, как в школе, где он занимался в России, им давали витамины.

Представьте, если давать стероиды с 10 лет? Насколько сильным будет человек. А Махачев действительно очень силен», – сказал Грин.

В сентябре Грин признался, что принимал запрещенное вещество дегидроэпиандростерон. USADA дисквалифицировало бойца на шесть месяцев.

В феврале 2022-го Махачев победил Грина техническим нокаутом в первом раунде.

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