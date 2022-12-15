«Хотят вывести из себя». Емельяненко про допинговые обвинения в адрес Махачева

Российский боец отреагировал на обвинения Бобби Грина, который заявил, что употребляет допинг.

«Это хорошо, когда за кого то что то говорят - отрицательное или неотрицательное. Значит, человека знают, значит, хотят как то вывести из себя.

Хуже, когда человека забыли. Это хороший способ напомнить и о себе, и о другом», – сказал Емельяненко.

Бобби Грин обвинил Махачева в употреблении допинга: «Представьте, если ему давали стероиды с 10 лет?»

Бобби Грин признался, что сдал положительный допинг-тест. Ранее он подозревал в читерстве Петра Яна