Магомедрасул Хасбулаев: «Махачев пробудет чемпионом дольше, чем Хабиб»

Бывший чемпион ACA Магомедрасул Хасбулаев рассказал об отношении к чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву.

«С Исламом тренируюсь в зале, борюсь, иногда провожу спарринги. Ислам сейчас настолько хорош, насколько никто не будет хорош в ближайшие полтора года. Равных ему в легком весе не будет.

Я был уверен в победе над Чарльзом Оливейрой. Ислам трудится и растет с каждым днем, он молодец. Не вижу у него соперников. Он пробудет чемпионом дольше, чем », – считает Хасбулаев.

11 февраля на 284 в Австралии Махачев проведет бой с Алексом Волкановски.

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