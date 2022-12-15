Харитонов про обвинения Грина в адрес Махачева: «Такие высказывания говорят о зависти»

Российский боец отреагировал на обвинения Бобби Грина, который заявил, что употребляет допинг.

«Я считаю, что Махачев – настоящий скромный парень и чемпион. Такие высказывания говорят о зависти», – считает Харитонов.

В феврале 2022-го Махачев победил Грина техническим нокаутом в первом раунде.

Бобби Грин обвинил Махачева в употреблении допинга: «Представьте, если ему давали стероиды с 10 лет?»

Бобби Грин обвинил Яна и Физиева в употреблении допинга: «Если ты тренируешься в Таиланде, я буду подозрительно на тебя смотреть»