Харитонов про обвинения Грина в адрес Махачева: «Такие высказывания говорят о зависти»

Теги допинг UFC MMA Сергей Харитонов легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Российский боец Сергей Харитонов отреагировал на обвинения Бобби Грина, который заявил, что Ислам Махачев употребляет допинг.

«Я считаю, что Махачев – настоящий скромный парень и чемпион. Такие высказывания говорят о зависти», – считает Харитонов.

В феврале 2022-го Махачев победил Грина техническим нокаутом в первом раунде.

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