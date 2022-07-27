Забит рассказал, почему ушел из спорта: «UFC не давал за пояс подраться. Из-за этого разозлился»

Российский полулегковес Забит Магомедшарипов рассказал, почему уволился из UFC.

«В первую очередь [завершил карьеру] из-за отказов, не получалось драться уже два года. Потом начались травмы, болел много, не восстановился.

В основном [ушел] из-за боев, потому что не получалось подраться, не давали за пояс подраться. Обещали одно, а делали другое. Не сдерживали обещаний. Из-за этого разозлился», – сказал боец.

В последний раз Магомедшарипов дрался в ноябре 2019-го, когда победил на турнире в Москве американца Келвина Каттара.

Забит Магомедшарипов завершил карьеру в ММА. Он был самым ярким россиянином в UFC, но ушел на пике и остался загадкой

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