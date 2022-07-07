Висенте Луке про уход Забита из спорта: «Порой у нас не все хорошо за пределами октагона»

Полусредневес UFC Висенте Луке высказался об уходе из спорта российского полулегковеса .

«Я думаю, что это было безумие. Я не знаю. Он такой зверь. Забит всегда выглядел как парень, который мог бы стать чемпионом.

Но в наших карьерах происходит разное. Порой у нас не все хорошо за пределами октагона. Поэтому я уважаю его решение.

Я надеюсь, что он сможет в дальнейшем наслаждаться жизнью», – сказал Луке.

Забит Магомедшарипов завершил карьеру в ММА. Он был самым ярким россиянином в UFC, но ушел на пике и остался загадкой