Джон Маккарти про уход Забита: «Мне так нравилось смотреть его бои – это все равно что смотреть, как дерется Авраам Линкольн»

Рефери Джон Маккарти прокомментировал решение российского полулегковеса завершить карьеру.

«Это досадно. На ум приход определение «крайне прискорбно», потому что этот парень очень хорош и действительно умеет драться.

Он знает, что для него лучше, но он непобежден в , и выглядел фантастически против всех своих соперников.

Забит победил Келвина Каттара, но травмы доставили ему много проблем, и он просто решил все оставить. Он сам знает, что для него лучше, но мне досадно это видеть.

Мне так нравилось смотреть его бои – это все равно что смотреть, как дерется Авраам Линкольн», сказал Маккарти.

Тренер Забита – о завершении карьеры: «Спорт стал очень аморальным, а Магомедшарипов – очень набожный человек»

Забит подтвердил, что закончил карьеру: «Хоть и восстановился, но не чувствую себя как раньше»