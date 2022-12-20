Прохазка назвал сроки возвращения в октагон: «Многие говорят, что нужно 8-9 месяцев, но я знаю свое тело»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе рассказал, что планирует вернуться после травмы через шесть месяцев.

В декабре Прохазка отказался от титула и боя с Гловером Тейшейрой на UFC 282 из-за травмы плеча.

«Неважно, как прошел бой Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича. Не имеет значения, что будет дальше. Я просто буду сконцентрирован на том, чтобы залечить свое плечо и набрать оптимальную форму перед следующим боем.

Верю, что это не займет много времени. Многие врачи говорят об этом, поскольку я знаю свое тело. Я знаю, как восстановиться после операции, после таких сложных ситуаций. Поэтому я спокоен.

Мне понадобится шесть месяцев. Многие говорят, что нужно 8-9 месяцев, но я знаю свое тело. Верю, что смогу залечить плечо через 3-4 месяца и начну работать в полную силу», – сказал Прохазка.

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