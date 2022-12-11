Бой Анкалаева и Блаховича – лишь пятая ничья в титульнике в истории UFC
В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC 282, в главном событии которого проходил поединок за титул в полутяжелом весе.
За вакантный пояс дрались Магомед Анкалаев и Ян Блахович. Бой завершился вничью раздельным решением судей.
Это лишь пятый случай в истории UFC, когда в титульном поединке не был определен победитель: ранее это случалось в боях Каоло Уно и Би Джея Пенна в 2001 году на UFC 34 (легкий вес), Фрэнки Эдгара и Грэя Мэйнарда в 2011 году на UFC 125 (легкий вес), Тайрона Вудли и Стивена Томпсона в 2016 году на UFC 205 (полусредний вес) и Дейвисона Фигередо и Брендон Морено в декабре 2020 года на UFC 256 (наилегчайший вес).
Судейские карточки в бою Анкалаева и Блаховича: двое судей отдали Яну три раунда из пяти, Магомеда от поражения спас пятый раунд
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