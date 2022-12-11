Бой Анкалаева и Блаховича – лишь пятая ничья в титульнике в истории UFC

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC 282, в главном событии которого проходил поединок за титул в полутяжелом весе.

За вакантный пояс дрались и . Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Это лишь пятый случай в истории UFC, когда в титульном поединке не был определен победитель: ранее это случалось в боях Каоло Уно и в 2001 году на UFC 34 (легкий вес), Фрэнки Эдгара и Грэя Мэйнарда в 2011 году на UFC 125 (легкий вес), и Стивена Томпсона в 2016 году на UFC 205 (полусредний вес) и Дейвисона Фигередо и Брендон Морено в декабре 2020 года на 256 (наилегчайший вес).

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