Блахович про титульный бой с Анкалаевым: «Я готов. Скрестите пальцы»

Польский полутяжеловес UFC Ян Блахович летел в Лас-Вегас, когда появились новости о его титульном поединке с .

«Это были самые сумасшедшие несколько часов в моей жизни.

Я вылетел из Варшавы, чтобы стать участником претендентского боя, а через несколько часов я прибыл в качестве претендента на титул. Я готов. Скрестите пальцы.

Иржи Прохазка, огромное уважение твоему поведению! Выздоравливай!» – написал поляк.

Прохазка снялся с реванша против Гловера Тейшеры 10 декабря на UFC 282 из-за травмы плеча и отказался от титула в полутяжелом весе. За вакантный пояс подерутся и Блахович.

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