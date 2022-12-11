Прохазка – о бое Блаховича и Анкалаева: «Посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто настоящий чемпион»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев Иржи Прохазка UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Топовый тяжеловес UFC Иржи Прохазка, оставивший титул чемпиона из-за травмы, поделился мнением о поединке за освободившийся пояс между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым.

Напомним, что поединок закончился вничью раздельным решением судей.

«Я только что посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто настоящий чемпион. Просто дайте мне немного времени», – написал Прохазка.

Бой Анкалаева и Блаховича – лишь пятая ничья в титульнике в истории UFC

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