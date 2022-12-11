Прохазка – о бое Блаховича и Анкалаева: «Посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто настоящий чемпион»
Топовый тяжеловес UFC Иржи Прохазка, оставивший титул чемпиона из-за травмы, поделился мнением о поединке за освободившийся пояс между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым.
Напомним, что поединок закончился вничью раздельным решением судей.
«Я только что посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто настоящий чемпион. Просто дайте мне немного времени», – написал Прохазка.
Бой Анкалаева и Блаховича – лишь пятая ничья в титульнике в истории UFC
Комментарии