Прохазка – о бое Блаховича и Анкалаева: «Посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто настоящий чемпион»

Топовый тяжеловес UFC Иржи Прохазка, оставивший титул чемпиона из-за травмы, поделился мнением о поединке за освободившийся пояс между и .

Напомним, что поединок закончился вничью раздельным решением судей.

«Я только что посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто настоящий чемпион. Просто дайте мне немного времени», – написал Прохазка.

Бой Анкалаева и Блаховича – лишь пятая ничья в титульнике в истории UFC