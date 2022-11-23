Тайсон Фьюри: «Хочу минимум три боя в следующем году. Усик на вершине моего списка»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри поделился планами на 2023 год.

«Хочу минимум три боя в следующем году. Но сначала мне нужно убрать со своего пути .

находится на вершине моего списка, и после нашего боя люди скажут: «Он был слишком мал, их габариты не соответствовали».

В этом ничего удивительного. Как я могу получить признание, если побью этого парня, который значительно меньше меня? В этом поединке мне нечего терять, так же как и приобретать.

Если Усик не захочет драться в феврале, то давайте организуем бой с на «Уэмбли». Джо, соберись, если маленький средневес не захочет драться, ты в деле.

Я буду трижды драться в следующем году, и ты можешь стать моим первым соперником», – сказал Фьюри.

Третий бой Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.

Тайсон Фьюри: «Если Чисора недостаточно хорош, то и Усик тоже. Для меня они на одном уровне»

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