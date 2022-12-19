Усик про желание Фьюри спарринговать с Уэйном Руни: «Что мне, Селезнева что ли пригласить?»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе отреагировал на приглашение экс-футболиста Уэйна Руни в тренировочный лагерь .

«Что мне, Селезнева (бывший футболист сборной Украины и донецкого «Шахтера», прим. Sports.ru) что ли пригласить? Думаю, они это делают для развлечения.

Я не буду приглашать в свой тренировочный лагерь известных футболистов только для того, чтобы они пожали руку и посмотрели, что здесь происходит, а не для помощи.

А для куража у меня и свои ребята есть, мы и с боксерами сможем покуражиться», – сказал Усик.

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