Фьюри требуется операция на локте после боя с Чисорой. Бой с Усиком может быть отложен

Чемпион WBC в тяжелом весе сообщил, что ему нужна операция после победы над .

«У меня проблемы с руками, и мне, возможно, придется сделать операцию на локте. Но после этого я готов ко всему.

На восстановление потребуется от шести до восьми недель Посмотрим, когда мы будем готовы к следующему бою», – сказал британец.

Ранее сообщалось, что бой Фьюри и чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика может состояться в марте.

Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде

Фьюри вызвал на бой Усика. Украинец был в Лондоне на поединке Тайсона с Чисорой