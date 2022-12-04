Фьюри требуется операция на локте после боя с Чисорой. Бой с Усиком может быть отложен

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Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что ему нужна операция после победы над Дереком Чисорой.

«У меня проблемы с руками, и мне, возможно, придется сделать операцию на локте. Но после этого я готов ко всему.

На восстановление потребуется от шести до восьми недель Посмотрим, когда мы будем готовы к следующему бою», – сказал британец.

Ранее сообщалось, что бой Фьюри и чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика может состояться в марте.

Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде

Фьюри вызвал на бой Усика. Украинец был в Лондоне на поединке Тайсона с Чисорой

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