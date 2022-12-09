Тайсон Фьюри: «Усик сказал, что мы подеремся в следующем году. Посмотрим, как он держит свое слово»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о возможном поединке с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Пока он очень хочет драться. Но я должен напомнить: Усику предложили бой вместо Дерека Чисоры 3 декабря, но он отказался, сказав, что мы подеремся в следующем году. Посмотрим, как он держит свое слово.

Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, дважды дрался с Энтони Джошуа. Сколько боев он провел в тяжелом весе? Четыре? Посмотрим.

Я думаю, что он хочет драться. Кажется, что он этого желает. Мы с нетерпением ждем, когда устроим потрясающее шоу», – сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри: «Усик уже побеждал большого парня – Энтони Джошуа. А я немногим больше его»

Фьюри вызвал на бой Усика. Украинец был в Лондоне на поединке Тайсона с Чисорой