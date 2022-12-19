Тейшейра хочет стать самым возрастным чемпионом в истории UFC: «Может, я побью рекорд Рэнди Кутюра»
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра рассказал о цели, которую он поставил перед собой в промоушене.
43-летний бразилец хочет стать самым возрастным чемпионом в истории UFC. Рэнди Кутюр выигрывал титул в 45 лет.
«Моя цель – войти в историю. Мне 43 года и я чувствую себя потрясающе. Может быть, я побью рекорд Рэнди Кутюра перед выходом на пенсию. Он единственный мужчина, который стоит впереди меня», – сказал Тейшейра.
22 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро Тейшейра подерется с Джамалом Хиллом за вакантный титул в полутяжелом весе.
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