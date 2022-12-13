Тейшейра про ничью в бою Анкалаев – Блахович: «Какое-то безумие. Никто не понял»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе рассказал про впечатления от ничейного результата в бою и .

«В голове я все время думал: «Этот бой разворачивайся быстрее. UFC нужно главное событие в Бразилии. Они могут заставить одного из этих парней подраться со мной в Бразилии».

Никто ничего не говорил, но я думал об этом. Но потом дело дошло до третьего раунда, когда у Анкалаева были повреждены обе ноги, а у Яна порез над глазом, и я подумал: «Хорошо, я думаю, боя в Бразилии не будет».

Затем, когда я вижу, что Анкалаев выигрывает бой, я сказал: «Ну, он победит, но наш бой будет не в Бразилии». Затем происходит какое-то безумие, это решение, которое никто не понял.

Но, эй, как я уже сказал, пусть Вселенная обо всем позаботится. Гловер, ты борешься в Бразилии. Вперед!» – сказал бразилец.

Бой Тейшейры и Джамала Хилла за вакантный пояс в полутяжелом весе состоится 22 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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