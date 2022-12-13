Тейшейра про бой с Хиллом: «Надеюсь, в нашей битве будет победитель»

Ветеран полутяжелого дивизиона UFC Гловер Тейшейра прокомментировал организацию боя с Джамалом Хиллом за вакантный титул.

«Он невероятный боец, жесткий соперник. Я взволновал, что мне предстоит проделать много работы, чтобы вернуть пояс и доказать, что я лучший.

Надеюсь, в нашей битве будет победитель, но посмотрим. На кону вакантный титул, и это мой шанс вернуть пояс.

Вселенная сделала свою работу, а я теперь должен внести свой вклад: натренировать задницу, взять пояс и войти в историю», – сказал Тейшейра.

Бой Тейшейры и Хилла состоится 22 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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