Харитонов про Емельяненко: «Чучело огородное. Проиграть пацану на 25 кг меньше тебя?»
Сергей Харитонов раскритиковал Александра Емельяненко за поражение Святославу Коваленко.
На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Емельяненко проиграл Коваленко раздельным решением судей.
«Представляете, проиграть пацану на 25 кг меньше тебя? Блогеру, парню, который по большому счету к спорту вообще отношения не имеет.
Что я могу сказать? Сказать красавец что ли? Чучело огородное.
Он остался таким, каким был. Просто раньше, до 30 лет, было здоровье, а потом оно ушло за счет разных употреблений.
Когда он был в «Ахмате», его держали люди с авторитетом. Он побаивался и из-за этого держался. А потом уже добил себя», – сказал Харитонов.
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