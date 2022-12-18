Харитонов про Емельяненко: «Чучело огородное. Проиграть пацану на 25 кг меньше тебя?»

раскритиковал за поражение .

На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Емельяненко проиграл Коваленко раздельным решением судей.

«Представляете, проиграть пацану на 25 кг меньше тебя? Блогеру, парню, который по большому счету к спорту вообще отношения не имеет.

Что я могу сказать? Сказать красавец что ли? Чучело огородное.

Он остался таким, каким был. Просто раньше, до 30 лет, было здоровье, а потом оно ушло за счет разных употреблений.

Когда он был в «Ахмате», его держали люди с авторитетом. Он побаивался и из-за этого держался. А потом уже добил себя», – сказал Харитонов.

Харитонов – о поражении Емельяненко: «Просто, #####, позор. Докатился, что уже блогеры ######»

Вагабов – о поединке Емельяненко и Коваленко: «Получился бой равных соперников»