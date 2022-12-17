Махно – о поражении Емельяненко: «Это печальное зрелище. Федор старше на 5 лет, но дерется за пояс Bellator»

Боец AMC Fight Nights Алексей Махно раскритиковал за выступление в поединке со Святославом Коваленко.

«Александр неплохо смотрелся? Вы прикалываетесь? Это печальное зрелище. молодец. Он сделал все, что мог.

Я видел в социальных сетях нарезку их поединка. Я бы в жизни не посмотрел его ни по телевизору, ни вживую.

Я бы хотел, чтобы в моей памяти остался Емельяненко времен Pride, а не который проигрывает Коваленко.

Его брат старше на пять лет и дерется с Бейдером за пояс . Александр не должен находиться там, где он находится», – сказал Махно.

Харитонов – о поражении Емельяненко: «Просто, #####, позор. Докатился, что уже блогеры ######»