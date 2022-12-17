Махно – о поражении Емельяненко: «Это печальное зрелище. Федор старше на 5 лет, но дерется за пояс Bellator»
Боец AMC Fight Nights Алексей Махно раскритиковал Александра Емельяненко за выступление в поединке со Святославом Коваленко.
«Александр неплохо смотрелся? Вы прикалываетесь? Это печальное зрелище. Святослав Коваленко молодец. Он сделал все, что мог.
Я видел в социальных сетях нарезку их поединка. Я бы в жизни не посмотрел его ни по телевизору, ни вживую.
Я бы хотел, чтобы в моей памяти остался Емельяненко времен Pride, а не который проигрывает Коваленко.
Его брат старше на пять лет и дерется с Бейдером за пояс Bellator. Александр не должен находиться там, где он находится», – сказал Махно.
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