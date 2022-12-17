Штырков раскритиковал бой Коваленко и Емельяненко: «Я такое говно не смотрю, мне насрать. Это такое дно»

Полутяжеловес RCC Иван Штырков резко высказался о поединке между и .

Известный негативным отношением к поп-ММА Штырков заявил, что его не интересуют бои профессионалов против блогеров.

«Я такое говно не смотрю. У меня иногда времени на хорошие профессиональные бои не хватает посмотреть, а на такое тратить свое время точно не буду.

Я уже давно выразился по поводу этих состязаний Саши Емельяненко против этих псевдобойцов.

Все же понимают, что если бы Саша был в прежней форме, пока не убил свое здоровье, у Коваленко не было бы шансов.

Мне вообще пофиг, кто выиграл, а кто проиграл – прям насрать и размазать (смеется). Это такое дно, блин», – сказал Штырков.

Харитонов – о поражении Емельяненко: «Просто, #####, позор. Докатился, что уже блогеры ######»