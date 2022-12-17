Шлеменко удивлен поражению Емельяненко: «У него не было большого желания победить»

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о поединке между и .

«На самом деле поражение Емельяненко удивляет. Понятно, что у Коваленко было преимущество в скорости, в непредсказуемости действий.

Я ни в коем случае его не критикую. Он подрался, но да, возможно, в этом бою у него не было слишком большого желания победить, и он не победил. Вот и все, что я хочу сказать», – сказал Шлеменко.

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