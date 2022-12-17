Вагабов – о поединке Емельяненко и Коваленко: «Получился бой равных соперников»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе заявил, что не удивлен исходом поединка между и , в котором победу раздельным решением судей одержал Коваленко.

«Результатом я не шокирован, но неприятно, не хотелось, чтобы Саня проигрывал. А так не шокирован.

Святослав – не такой сильный нокаутер, не ударник. Он сам признает, что человек не из спорта, поэтому что там шокирует? Нормально порубились, подрались.

Получился бой равных соперников, несмотря на разную величину. Если взять любого человека в 60 лет, который раньше был чемпионом мира, он проиграет мне и вам.

Я думаю, на Емельяненко не падает тень. Имя было, 15 лет назад он его заработал. Все стареют», – сказал Вагабов.

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