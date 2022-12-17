Харитонов – о поражении Емельяненко: «Просто, #####, позор. Докатился, что уже блогеры ######»

Известный российский тяжеловес ММА Сергей Харитонов резко высказался о поражении Александра Емельяненко в бою со .

«Это просто, ##### [блин], позор. Просто ##### [блин], позор! Другого нет. Это посмешище. До чего докатился, что блогеры ######, ##### [бьют, блин]!

Извините за выражение, но как бы то ни было, даже пьяный ты, сраный ты, говяный, позорище! Пацан на 40 килограммов или на 25-30 меньше весит, не знаю...

Просто такое позорище. Слов нет! Я понимаю, можно проиграть кому-нибудь спортсмену. А тут, лошадь пьяная, довел себя до такого. Просто позорище!

Его даже жалеть нельзя. Жалеют людей, которые пашут, показывают хороший результат, а потом, бац, он травму получил и карьера под откос.

– это ублюдок! У меня к нему нет никакого сочувствия или сожаления. Он сейчас получает за свои поступки», – сказал Харитонов.

Вагабов – о поединке Емельяненко и Коваленко: «Получился бой равных соперников»

Исмаилов – о поражении Емельяненко: «Обидно за Сашу. У него легендарное имя, и сегодня его побил блогер»