Харитонов – о поражении Емельяненко: «Просто, #####, позор. Докатился, что уже блогеры ######»

Теги Александр Емельяненко Сергей Харитонов натив контент Святослав Коваленко Бокс/MMA/UFC

Известный российский тяжеловес ММА Сергей Харитонов резко высказался о поражении Александра Емельяненко в бою со Святославом Коваленко.

«Это просто, ##### [блин], позор. Просто ##### [блин], позор! Другого нет. Это посмешище. До чего докатился, что блогеры ######, ##### [бьют, блин]!

Извините за выражение, но как бы то ни было, даже пьяный ты, сраный ты, говяный, позорище! Пацан на 40 килограммов или на 25-30 меньше весит, не знаю...

Просто такое позорище. Слов нет! Я понимаю, можно проиграть кому-нибудь спортсмену. А тут, лошадь пьяная, довел себя до такого. Просто позорище!

Его даже жалеть нельзя. Жалеют людей, которые пашут, показывают хороший результат, а потом, бац, он травму получил и карьера под откос.

А Емельяненко – это ублюдок! У меня к нему нет никакого сочувствия или сожаления. Он сейчас получает за свои поступки», – сказал Харитонов.

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