Вадим Немков: «Федор может выдержать пять раундов с Бейдером»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе оценил шансы в реванше с Райаном Бейдером.

— Вряд ли бой Федора Емельяненко и пройдет все пять раундов. Но, в принципе, на ваш взгляд Емельяненко способен пять раундов пройти?

— Он сможет выдержать пять раундов. Когда мы готовились в крайний раз в Кисловодске, он работал в высоком темпе. Бывали моменты, когда ему удавалось меня передышать. Уверен, что у него все получится.

— И это вы менялись соперниками?

— Да. Он работает грамотно, ничего лишнего. Все делает для победы. Из-за этого у него получаются такие красочные бои и столько побед.

— Какая у него защита от борьбы?

— Нормальная. Он все понимает, как и что нужно делать. По своему опыту могу сказать, что если Бейдеру не дать навязать свою работу, не дать почувствовать в себе уверенность, он сильно потеряется по ходу боя. А во втором раунде может повториться моя история с Бейдером. Я ему ничего не дал сделать, попал сам пару раз, и он поплыл.

Бой Емельяненко и Бейдера состоится 5 февраля на Bellator 290.

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