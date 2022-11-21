Вадим Немков: «Федор может выдержать пять раундов с Бейдером»
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков оценил шансы Федора Емельяненко в реванше с Райаном Бейдером.
— Вряд ли бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера пройдет все пять раундов. Но, в принципе, на ваш взгляд Емельяненко способен пять раундов пройти?
— Он сможет выдержать пять раундов. Когда мы готовились в крайний раз в Кисловодске, он работал в высоком темпе. Бывали моменты, когда ему удавалось меня передышать. Уверен, что у него все получится.
— И это вы менялись соперниками?
— Да. Он работает грамотно, ничего лишнего. Все делает для победы. Из-за этого у него получаются такие красочные бои и столько побед.
— Какая у него защита от борьбы?
— Нормальная. Он все понимает, как и что нужно делать. По своему опыту могу сказать, что если Бейдеру не дать навязать свою работу, не дать почувствовать в себе уверенность, он сильно потеряется по ходу боя. А во втором раунде может повториться моя история с Бейдером. Я ему ничего не дал сделать, попал сам пару раз, и он поплыл.
Бой Емельяненко и Бейдера состоится 5 февраля на Bellator 290.
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