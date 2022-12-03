Ислам Махачев: «Если кто-то в команде накосячит, Хабиб так не оставит»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о дисциплине в команде .

«У нас всегда на первом месте была дисциплина. Даже в кабинете у тренера висит табличка: «Дисциплина, образование, спорт». И спорт только на третьем месте.

Сложные наказания всегда были у нас. Например, бывали на сборах, и если кто-то что-то проспит, - а мы бывали в горах - спускались все как можно ниже и оттуда наверх кроссы бегали потом. 6 утра - не важно. Стоило только разозлить тренера.

И сейчас с Хабибом то же самое. Если кто-то накосячит, Хабиб так не оставит. Место, в котором мы сейчас тренируемся, в Дубае, там из окна видно ипподром. Большой песчаный ипподром с очень большим кругом.

И Хабиб как-то раз, по-моему, в прошлом году написал в группу: «Если кто-то проспит, на тренировку не придет, будет на этом ипподроме бегать». А там такая жара. Кто-то проспал? Нет», – сказал Махачев в интервью ютюб-каналу «Обмен спортом» Никиты Нагорного.

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