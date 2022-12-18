Арман Царукян: «Моя цель – реванш с Махачевым. 2023-й будет моим годом»

Легковес UFC Арман Царукян дал комментарий после победы над на UFC Vegas 66.

«Сегодня я показал лишь 50% возможностей. Хочу сказать спасибо всем тренерам, которые помогали мне с самого детства, и здесь и в России.

Только что я побил парня, у которого была серия из 19 побед, 5-0 в UFC. Может быть, немногие его знают, но это один из самых жестких парней. Он жестче, чем некоторые парни из топ-5 дивизиона. Никто не хочет биться ни с ним, ни со мной. И только что мы показали очень хороший бой.

Надеюсь, мне дадут кого-нибудь из топ-5, и мой следующий бой будет большим. Потому что теперь у меня серия из семи побед, ведь Гамроту я не проиграл. Я заслуживаю поединок с кем-то из топ-5.

Моя цель - реванш с , потому что мой первый бой в UFC был против него. Я дал ему самый тяжелый бой в UFC, и я знаю, что мне нужен всего один громкий поединок, и я получу титульник. Надеюсь, 2023 год будет моим годом», – сказал Царукян.

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