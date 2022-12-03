Ислам Махачев: «У меня в карьере было то же самое, что у Хабиба. Некоторые через два-три боя заслуживают драться за пояс, а нам приходится провести 10»

Чемпион UFC в легком весе сравнил свою карьеру с карьерой .

«У меня в карьере было то же самое, что у Хабиба: когда уже все просили дать ему подраться за пояс, но в UFC долго его вели. И я привык к тому, что все от Хабиба сначала прятались, скрывались.

Тяжело… Некоторые через два-три боя заслуживают драться за пояс, а нам приходится провести 10.

Когда про меня речь зашла, я уже был подготовлен к этому. Все это было, почти такая же карьера была у Хабиба. Тяжелая.

Почему Абдулманап говорил все время, что я следующий чемпион UFC? Наверное, может быть, дисциплиной я отличался. Всегда я слушал тренера, все, что он говорил. Видимо, из-за этого в первую очередь», – сказал Махачев в эфире выпуска шоу «Обмен спортом» Никиты Нагорного.

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