Усик про оскорбления Фьюри: «Я поставил перед собой такую стену, и вся та грязь, которую он кидает, отлетает и попадает в него»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе рассказал, как реагирует на оскорбления чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

«Вообще фиолетово на все. Я поставил перед собой такую стену, и вся та грязь, которую он кидает, отлетает и попадает в него.

Ну как он может зацепить меня? Обзывается кроликом, бомжом, что-то еще. Так я сам шутил, что я белый кролик, когда меня называли тигром.

Бомж? Он ошибается. У меня есть дом и прописка. Что я побил культуриста? Это просто его слова. Он психологически не может удержаться. Думаю, таким образом он себя защищает», – сказал Усик.

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