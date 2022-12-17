О’Мэлли заявил, что отказался от поездки на день рождения сына Кадырова

Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли заявил, что ему предлагали посетить день рождения сына . Американец заявил, что отказался от этого предложения, потому что ему не назвали имя человека, который заказывает визит.

«Причина, по которой мы не поехали туда, заключалась в том, что мы спрашивали, ради кого это все, но не получили ответа.

Поэтому я сказал: «К черту все это». Сехудо и Гейджи поехали в Чечню к этому парню [Рамзану Кадырову].

Они поехали на день рождения его сына, и меня туда тоже приглашали. Представьте, что вы на мели, и вам предлагают 150 тысяч долларов.

Готов поспорить, что повелся на это. Вероятно, он сделал это за 100 тысяч долларов и чертову кесадилью», – сказал Шон.

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