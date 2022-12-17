О’Мэлли заявил, что отказался от поездки на день рождения сына Кадырова
Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли заявил, что ему предлагали посетить день рождения сына Рамзана Кадырова. Американец заявил, что отказался от этого предложения, потому что ему не назвали имя человека, который заказывает визит.
«Причина, по которой мы не поехали туда, заключалась в том, что мы спрашивали, ради кого это все, но не получили ответа.
Поэтому я сказал: «К черту все это». Сехудо и Гейджи поехали в Чечню к этому парню [Рамзану Кадырову].
Они поехали на день рождения его сына, и меня туда тоже приглашали. Представьте, что вы на мели, и вам предлагают 150 тысяч долларов.
Готов поспорить, что Сехудо повелся на это. Вероятно, он сделал это за 100 тысяч долларов и чертову кесадилью», – сказал Шон.
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