Госдеп США про визит бойцов UFC в Чечню: «Наши рекомендации остаются прежними – не путешествовать»

В Государственном департаменте США прокомментировали визит бойцов UFC Камару Усмана, и в Чечню по приглашению .

«Государственному департаменту известно о связях Кадырова с чеченскими бойцами UFC. Что касается недавнего визита трех бойцов UFC в Чечню, мы повторяем, что граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто там находится, должны немедленно ее покинуть.

Наши рекомендации по поводу путешествий в Россию остаются прежними – не путешествовать.

Такое решение принято из-за ряда факторов, в том числе: неспровоцированного ввода российских вооруженных сил на Украину; потенциального преследования граждан США сотрудниками службы безопасности российского правительства; риски задержания американских граждан; неуместное применение местного законодательства; ограниченные полеты в Россию и из России; а также ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России», – заявил представитель Госдепа США.

Джастин Гейджи оправдывается за поездку в Чечню: «Я никогда не встречался с Кадыровым. Я был гостем на детском дне рождения»

Кадыров о посещении Усмана, Гейджи и Сехудо полигона спецназа в Чечне: «Теперь бойцы смогут смело записаться в добровольцы и послужить интересам нашей страны»