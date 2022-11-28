Кадыров о посещении Усмана, Гейджи и Сехудо полигона спецназа в Чечне: «Теперь бойцы смогут смело записаться в добровольцы и послужить интересам нашей страны»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о посещении ускоренного курса военной подготовки бойцами UFC Камару Усманом, Генри Сехудо и Джастином Гейджи.

«Российский университет спецназа с первых дней начала специальной военной операции на Украине стал настоящей кузницей профессиональных воинов. Эта слава распространилась о нем далеко за пределами нашей страны.

Поэтому неудивительно, что РУС всегда вызывает особый интерес у гостей республики, в числе которых многие мировые знаменитости. На этот раз с желанием посетить знаменитый университет выступили звезды UFC Камару Усман, и .

Сразу по прибытии в нашу республику спортсмены захотели посмотреть, как выстроен подготовительный процесс в стенах университета спецназа. Они с большим удовольствием пообщались с нашими инструкторами, отработали различные приемы тактической стрельбы и военной подготовки.

Теперь бойцы смогут смело записаться в добровольцы и послужить интересам нашей страны.

Шутки шутками, но ребята действительно получили массу положительных эмоций от посещения РУС. Теперь они хотят пригласить к нам и других бойцов UFC, чтобы спортсмены смогли посмотреть, как учатся воевать настоящие мужчины и защитники Отечества. Что ж, мы готовы предоставить им такую возможность», – написал Кадыров.

Усман, Сехудо и Гейджи вместе с Хасбиком посетили Чечню и стали почетными гостями на дне рождения сына Кадырова