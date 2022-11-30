Экс-боец UFC Кеннеди про визит Усмана, Гейджи и Сехудо в Чечню: «Не думаю, что они отдавали себе отчет о последствиях сделанного»
Бывший боец UFC, а ныне солдат Тим Кеннеди прокомментировал визит Камару Усмана, Генри Сехудо и Джастина Гейджи в Грозный по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Я считаю, что это ужасно. Не думаю, что они отдавали себе отчет в последствиях сделанного. Это были молодые ребята, которых пригласил состоятельный дядя. Их невежество – ужасная вещь», – сказал Кеннеди.
Бойцы UFC побывали на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, где им дали пострелять из различных видов огнестрельного оружия. А также стали почетными гостями на дне рождения сына Кадырова.
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Усман, Сехудо и Гейджи вместе с Хасбиком посетили Чечню и стали почетными гостями на дне рождения сына Кадырова
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