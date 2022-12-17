Джамал Хилл: «Анкалаев сделал достаточно, чтобы забрать пояс»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл считает, что Магомед Анкалаев заслужил победу в поединке против Яна Блаховича.

Напомним, что в ночь на 11 декабря россиянин бился с поляком за вакантный титул UFC в полутяжелом весе. По итогам боя судьи назначили ничью раздельным решением.

«На мой взгляд, это был хороший бой. Анкалаев проявил характер. Ему ноги отбили в самом начале, но он смог перевернуть ход схватки. Это произвело на меня впечатление.

Мне казалось, у Блаховича был шанс на победу, но Анкалаев оказался невероятно талантлив. Я считаю, он сделал достаточно, чтобы выиграть. Он сделал достаточно, чтобы забрать пояс», – сказал Хилл.

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