Анкалаев обошел Блаховича в рейтинге UFC, Ян стал выше Двалишвили

UFC обновил рейтинге после 282-го номерного турнира в Лас-Вегасе в минувшие выходные.

после ничейного результата в поединке с , поднялся на третью строчку рейтинга полутяжеловесов, обогнав поляка.

(9-е место) поднялся на пять позиций в рейтинге полулегковесов, оставив позади Брайса Митчелла (11).

В рейтинге легчайшего дивизиона сместил со второго места .

Конор впервые за восемь лет выпал из рейтинга UFC

Анкалаев уничтожил поляка и должен был стать чемпионом UFC. Но американские судьи украли победу – и это беспредел