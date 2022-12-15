Анкалаев обошел Блаховича в рейтинге UFC, Ян стал выше Двалишвили

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UFC обновил рейтинге после 282-го номерного турнира в Лас-Вегасе в минувшие выходные.

Магомед Анкалаев после ничейного результата в поединке с Яном Блаховичем, поднялся на третью строчку рейтинга полутяжеловесов, обогнав поляка.

Илия Топурия (9-е место) поднялся на пять позиций в рейтинге полулегковесов, оставив позади Брайса Митчелла (11).

В рейтинге легчайшего дивизиона Петр Яна сместил со второго места Мераба Двалишвили.

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